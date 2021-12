Corpo de Roberto Civita será velado no Horto da Paz em SP

O velório do corpo do presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril e criador da revista Veja, Roberto Civita, será a partir das 11h desta segunda-feira, 27, no Crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele morreu na noite de domingo, 26, depois de ficar internado por três meses no Hospital Sírio-Libanês para a correção de um aneurisma abdominal.

A morte ocorreu por falência de múltiplos órgãos. O site da revista colocou o aviso sobre a morte de Civita na manchete online informando que Civita "nunca se afastou do compromisso com o leitor e com o Brasil".

Civita assumiu o Grupo abril, nos anos de 1990, com a morte do pai Victor Civita. Nascido em Milão, na Itália, ele morou em Nova York, nos Estados Unidos, de 1939 a 1949, em seguida mudou-se para para São Paulo. Depois de interromper o curso de Física Nuclear na Universidade Rice, no Texas, fez jornalismo e economia na Universidade da Pensilvânia.

"Ninguém é mais importante que o leitor, e ele merece saber o que está acontecendo", lembrava Civita, conforme o texto publicado no site de Veja.

adblock ativo