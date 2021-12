Corpo de Oscar Niemeyer está sendo velado no Rio de Janeiro

O velório do arquiteto Oscar Niemeyer será aberto ao público a partir das 8h desta sexta-feira, 7, no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio. Durante a noite, apenas parentes e amigos próximos tiveram acesso ao local. O corpo retornou de Brasília, onde foi velado no Palácio do Planalto, logo depois das 22h de quinta-feira, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

O neto de Niemeyer, Carlos Oscar Niemeyer Magalhães, que trabalhou durante 13 anos no escritório do arquiteto, disse que a família ficou muito emocionada com o carinho das pessoas durante o velório em Brasília. Segundo ele, o avô lhe ensinou importantes lições de vida.

"Ele sempre dizia três coisa para a gente. A vida é um segundo, vamos viver a vida bem vivida, com os amigos e com a família. O mundo é injusto, temos que modificá-lo e fazer aquilo que a gente puder fazer de melhor para ajudar a corrigir as desigualdades sociais. E a outra coisa que ele dizia é que a palavra mais bonita é solidariedade."

Como administrador do escritório do avô, Carlos contou que nem sempre era fácil gerir as finanças: "Como comunista, a ligação dele com o dinheiro era nenhuma."

O neto justificou a escolha da família em fazer o enterro no Rio pelo amor que ele tinha pela cidade. "Ele era apaixonado pelo Rio de Janeiro, apesar de ter projetado Brasília e gostar muito de lá. Mas o Rio era a cidade dele."

O velório ao público está previsto para ocorrer até as 15h. Em seguida, será rezada uma missa para os parentes e amigos. O enterro de Niemeyer está marcado para 17h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

