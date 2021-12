Corpo de Nicette Bruno é cremado e cinzas serão levadas para onde Paulo Goulart está enterrado

O corpo da atriz Nicette Bruno foi cremado na tarde desta segunda-feira, 21, no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. As cinzas serão levadas para o jazigo da família em São Paulo onde está enterrado há seis anos o marido de Nicette, o ator Paulo Goulart.

A cerimônia começou por volta de 13h30, depois do velório iniciado pela manhã — restrito a familiares e amigos próximos. A atriz morreu neste domingo, 20, aos 87 anos, após ficar internada com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, no Rio.

De acordo com o boletim médico, o estado de saúde de Nicette “era considerado muito grave”. Ela estava sedada e dependente de ventilação mecânica. Ela teria sido infectada por um parente assintomático que a visitou, segundo a sua filha Beth Goulart.

