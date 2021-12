Corpo de mulher é encontrado após ônibus cair em rio

O corpo da mulher de 36 anos que ficou desaparecida após um ônibus cair no Rio Glória, na Zona da Mata mineira, no Distrito de Itamuri, em Muriaé, no domingo, 26, foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 27, a cerca de quatro quilômetros do local do acidente. Além da mulher, um bebê morreu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus caiu da ponte que fica no quilômetro 683 da rodovia, e ficou de lado, quase totalmente submerso no Rio Glória, que passa sob a BR-116. O veículo, da empresa Novo Horizonte, seguia de Ipiaú (BA) para São Paulo com 51 pessoas, incluindo o motorista, que sofreu ferimentos leves.

Além do condutor, outras 49 pessoas ficaram feridas. Homens do Corpo de Bombeiros que participaram da ocorrência tiveram que usar um barco para fazer a busca pelos mortos. O primeiro corpo a ser encontrado foi o do bebê, uma menina de aproximadamente três meses.

O motorista alegou que o ônibus teve um problema mecânico, possibilidade confirmada pela polícia, já que o local é uma reta. Ainda segundo a PRF, pessoas que passavam pelo local no momento do acidente pularam no rio para auxiliar no resgate das vítimas. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Paulo, em Muriaé.

