Corpo de mulher é achado embaixo de sofá em Taboão da Serra

O corpo de uma mulher foi encontrado na quinta-feira, 16, embaixo de um sofá em uma casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A causa da morte ainda não foi informada. A vítima é Dilma Silva Oliveira, 45 anos, que trabalhava no Hospital Samaritano. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 14h30 e encontraram um cadáver em uma casa da rua Indiana, no Jardim São Judas.

Weliton Santos Borges, suspeito de ser o autor do crime, foi preso, informou o 2.º DP de Taboão da Serra. O homem, estava escondido em um hotel em São Bernardo do Campo, já teria sido denunciado por estupro em 2010 e era procurado por um outro abuso sexual, ocorrido em abril deste ano. Dilma foi dada como desaparecida no sábado, 11, quando saiu para trabalhar às 4 horas, mas não chegou ao hospital.

O filho dela, Lucas Oliveira, fez apelos nas redes sociais para que amigos e parentes ajudassem a encontrá-la. "Ontem foi Dia dos Pais e o pior da minha vida. Porque minha mãe que é mãe e pai não estava comigo e o pior de tudo eu não sei onde ela está, se está bem. Isso é muito triste, saber que uma pessoa que fez tudo por você a sua vida toda está desaparecida e só Deus sabe o que aconteceu", disse ele em sua conta no Facebook.

