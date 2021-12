Corpo de modelo brasileira morta na China chega nesta quarta

O corpo da modelo cearense Camila Bezerra, de 22 anos, encontrada morta em Guangzhou, no sudeste da China, na entrada de 2013, deve chegar a Fortaleza nesta quarta-feira. O corpo aguarda liberação chinesa para o traslado. Camila Bezerra foi encontrada na área de lazer de um condomínio onde morava. Segundo relatos colhidos pela polícia chinesa, a cearense teria caído da janela do banheiro do apartamento onde morava.

Depoimentos de amigos dizem que Camila foi achada por uma das seis brasileiras que dividiam apartamento com ela. Segundo uma das amigas, o banheiro estava revirado e ao procurar a modelo e olhar pela janela, disse a amiga, viu o corpo de Camila caído na área de lazer. Ainda segundo a amiga da modelo, Camila havia saído para comemorar a entrada de 2013 e teria voltado às cinco da madrugada, horário em que a tragédia teria acontecido. A cearense estava na China há seis meses trabalhando como modelo. Antes ela tinha estado em outras temporadas como modelo na Ásia.

