Corpo de Lily Marinho é enterrado no Rio de Janeiro

O corpo de Lily Marinho, viúva do fundador da TV Globo, Roberto Marinho, foi enterrado no cemitério São João Batista (zona Sul do Rio) no início da tarde desta quinta-feira, 6. Lily Marinho morreu de falência múltipla dos órgãos nessa quarta-feira, 5, aos 89 anos, depois de ficar 22 dias internada por conta de uma infecção respiratória.



Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, ao chegar ao velório, disse que "o Rio e o Brasil perderam uma grande dama". "Ela era a cara do Rio de Janeiro", completou.



Marcaram presença na cerimônia, também, o governador do Rio Sérgio Cabral e os atores Marília Pêra, Arlete Salles, Nicette Bruno e Paulo Goulart.

