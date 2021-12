Corpo de Jerry Adriani é velado no Rio de Janeiro nesta segunda

O corpo do cantor Jerry Adriani, 70 anos, está sendo velado nesta segunda-feira, 24, no Cemitério Francisco Xavier, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. O enterro do artista está previsto para as 16h30.

Jerry Adriani morreu na tarde deste domingo, 23, no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, onde estava internado em decorrência de um cancer.

Trajetória

Jair Alves de Souza, conhecido como Jerry Adriani, nasceu em 29 de janeiro de 1947, no bairro do Brás, em São Paulo. O primeiro disco, intitulado "Italianíssimo", foi lançado em 1964 no qual o artista cantava em italiano.

O artista despontou na carreira com a faixa "Doce doce amor", que chegou a cantar com Raul Seixas. Ele ficou conhecido pelas músicas românticas que marcaram a geração de 1960.

