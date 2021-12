Corpo de Gugu Liberato deverá ser repatriado ainda esta semana

Após a morte de Gugu Liberato, na sexta-feira, 22, foi iniciado o processo de doação de órgãos neste sábado, 23, e a previsão é que o corpo do apresentador seja repatriado ainda esta semana, na quarta, 27, ou quinta-feira, 28.

Gugu Liberato será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e sepultado no cemitério Getsêmani, no Morumbi, no jazigo da família. O apresentador morreu aos 60 anos, após uma queda de aproximadamente quatro metros, em sua casa nos Estados Unidos, na última quarta-feira, 20.

De acordo com a assessoria, ele subiu no forro da residência para tentar trocar o filtro do ar-condicionado quando acabou pisando numa parte do forro que cedeu.

