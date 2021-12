Corpo de Gabriel Diniz é velado em João Pessoa

O corpo de Gabriel Diniz está sendo velado desde às 5h desta terça-feira, 28, no ginásio de esportes Ronaldão, em João Pessoa. Às 7h o acesso foi liberado para imprensa e por volta de 8h50 os fãs puderam entrar no local para se despedir do artista. Gabriel morreu no início da tarde desta segunda-feira, 27, após a queda de um avião monomotor numa área de manguezal em Estância, no sul de Sergipe. O acidente também resultou na morte dos pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias.

Inicialmente o velório foi fechado para familiares e amigos. Famosos como os cantores Wesley Safadão, Matheus, da dupla Matheus e Kauan, a youtuber Gkay e o humorista Renan da Resenha compareceram ao local para prestar as últimas homenagens. O velório ocorre até a tarde desta terça e em seguida ocorrerá o sepultamento, no Parque das Acácias, reservado para amigos e familiares.

Gabriel se apresentou na noite do domingo, 26, em um evento no município de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

