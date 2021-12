Corpo de dançarino morto no Rio será enterrado nesta quinta

O corpo do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira será sepultado às 15h desta quinta-feira, 24, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele foi encontrado morto com um tiro e vários ferimentos, na comunidade Pavão-Pavãozinho, na zona sul, na última terça, 22.



O corpo está sendo velado na Capela 7 do cemitério. De acordo com a Polícia Militar, ele foi encontrado no pátio de uma creche no dia seguinte a um tiroteio entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora e criminosos da comunidade.



Dez policiais que participaram do tiroteio prestarão depoimentos à Polícia Civil e à própria Polícia Militar, que abriu um procedimento de apuração para entender como ocorreu o tiroteio na noite de segunda-feira, 21.

DG, como era conhecido Douglas, trabalhava no programa Esquenta da TV Globo.

