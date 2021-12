Corpo de Bombeiros manda prender soldada após foto sensual

O Corpo de Bombeiros do Paraná determinou a prisão por oito dias da soldada Lilian Villas Boas, 32 anos, após ela participar de um ensaio fotográfico. Nas fotos, feita por Arnaldo Belotto, Lilian aparece com parte dos seios à mostra.

A imagem ficou no ar por menos de 24 horas e foi retirada do site do projeto "Velvet" após a bombeira ser pressionada. Ela passou a responder por processo disciplinar por ter exposto "a intimidade e privacidade de seu corpo".

Em sua página no Facebook, o fotógrafo disse o ensaio tem o objetivo de "fortalecer a beleza feminina sem a exploração tradicional da perfeição estética, e valorizar a liberdade de expressão das que participam da Velvet".

