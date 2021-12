Corpo de Bombeiros confirma fim de incêndio em Santos

O Corpo de Bombeiros anunciou na tarde desta sexta-feira, 10, que o fogo no pátio Ultracargo/Tequimar, em Santos, no litoral de São Paulo foi totalmente extinto. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, Marco Aurélio Alves Pinto, que anunciou o fim do incêndio, o local já pode ser considerado seguro. As chamas duraram mais de uma semana.

Com isso, de acordo com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), a operação de restrição de caminhões será revista durante reunião do gabinete de crise - formado por representantes dos governos municipal, estadual e federal -, realizada nesta tarde, com a participação do ministro dos Portos, Edinho Araújo, e do vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB).

O Corpo de Bombeiros chegou a combater, pela manhã, pequenos focos de incêndio que persistiam nas bacias de contenção, que ficam no entorno dos cilindros atingidos pelas chamas.

