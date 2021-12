Corpo de baiano é reconhecido entre as vítimas de Brumadinho

O corpo do baiano Ednilson dos Santos Cruz foi reconhecido entre uma das vítimas da barragem de Brumadinho, no estado de Minas Gerais.

Conhecido como 'Deny Jamaica', Ednilson dos Santos era da cidade de Santo Amaro e a informação da morte foi confirmada através de uma publicação na rede social do tio da vítima.

O tio da vítima lamentou a morte do sobrinho nas redes sociais.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Santo Amaro também lamentou a morte do jovem. "O santamarense Ednilson dos Santos Cruz foi encontrado em Brumadinho, infelizmente sem vida vítima de uma tragédia que encerrou prematuramente a vida desse nosso conterrâneo. As famílias dos outros três santamarenses que lá estão, continuam feito todos nós, com esperança e fé. Abraçamos a família de Ednilson com muito pesar e continuamos aguardando notícias de Alex, George e Ademário ".

Até o momento o corpo das outras quatro vítimas, também da cidade de Santo Amaro, não foram encontradas.

Atualização Brumadinho

De acordo com registro da Defesa Civil, 65 mortes foram confirmadas e 288 pessoas ainda se encontram desaparecidas.

