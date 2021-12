Copa: atentados terroristas preocupam autoridades de Manaus

Cerca de 5 mil homens das forças de segurança estaduais e federais farão a segurança de turistas estrangeiros e brasileiros, autoridades e delegações que vão circular por Manaus. A capital amazonense vai sediar quatro jogos da primeira fase da Copa do Mundo.

Segundo o secretário executivo adjunto de Segurança para Grandes Eventos, coronel Dan Câmara, as autoridades da área estão trabalhando com algumas variáveis de risco, entre elas, a ameaça de atentados terroristas porque as seleções dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Itália vão jogar na capital amazonense.

"Essas seleções nos fazem ter a atenção redobrada e o nível de alerta aumentado para ameaças terroristas." Inglaterra e Itália vão jogar no dia 14 de junho e Estados Unidos e Portugal, no dia 22 de junho.

Outra variável de risco apontada pelo coronel é o que ele chamou de uma "convulsão no sistema prisional". "Se houver descontrole no sistema prisional, isto é uma possível ameaça. Estamos trabalhando para evitar qualquer uma delas."

Sobre as manifestações contra a Copa, o secretário ressaltou que "os grupos, até o momento, não têm sido preocupantes, mas estamos acompanhando. Vamos trabalhar de forma diferenciada contra qualquer grupo desordeiro que ameace a segurança coletiva."

Cerca de R$ 100 milhões foram investidos na estrutura de segurança para a Copa. Além da compra de equipamentos, os recursos foram usados na capacitação e no treinamento de servidores e na construção do Centro Integrado de Comando e Controle Regional. Somente para equipar o centro foram alocados R$ 60 milhões.

Segundo o governo estadual, foram adquiridos 4.237 kits de armamento não letal, entre eles granadas explosivas de efeito moral e spray de pimenta. Há também o investimento em equipamentos antibombas como aparelho de raio X portátil com filme, robô antibombas de pequeno porte, detector de gases tóxicos e substâncias explosivas e roupa de proteção antibombas.

Para reforçar a segurança, também haverá um centro de comando e controle móvel, plataformas de observação elevada e 12 lanchas que vão fazer o patrulhamento do entorno de Manaus. Apenas no perímetro da Arena da Amazônia, 30 câmeras de segurança farão o monitoramento diário. Ao todo, em toda a capital, 250 câmeras vão enviar imagens para o Centro Integrado de Comando e Controle.

Uma delegacia móvel ficará perto do Complexo Turístico da Ponta Negra, onde ocorrerá a Fifa Fan Fest durante todo o período do Mundial. Cerca de 5 mil homens das forças de segurança estaduais e federais também farão a segurança de turistas estrangeiros e brasileiros, autoridades e delegações que vão circular por Manaus.

