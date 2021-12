Contran estabelece curso de 28h para taxista

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabeleceu novas regras para o curso de formação de taxistas em todo o País. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 24.

A portaria estabelece exigências de carga horária e conteúdo para as aulas dos cursos de taxista. A formação desses profissionais incluirá, a partir de agora, um mínimo de 14 horas de aulas sobre segurança dos passageiros, comportamento solidário no trânsito e atendimento a pessoas com deficiência, grávidas e idosas, entre outras condições que exigem mais atenção. Ao todo, serão 28 horas de aulas.

Serão oito horas de aulas de direção defensiva, para minimizar o risco de acidentes, duas horas para conhecimentos básicos de primeiros socorros, e quatro horas de mecânica e elétrica básica, a fim de ajudar a identificar eventuais problemas no automóvel.

A portaria estabelece que os órgãos regionais, responsáveis por emitir o registro de taxista, devem incluir as novas regras em seu conteúdo programático até dia 31 de dezembro de 2014.

