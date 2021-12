Conta no Twitter expõe preconceito contra domésticas

Por trás do relativo avanço obtido com a PEC das Domésticas, que ainda contém itens que precisam de regulamentação e foi enviada ao Senado Federal, o preconceito contra as empregadas domésticas persiste no Brasil. Prova disso é a conta no Twitter @aminhaempregada, lançada recentemente, com o objetivo de replicar as mensagens agressivas e depreciativas contra as auxiliares do serviço de casa.

Criada por um profissional de marketing de 33 anos, que mora em São Paulo e prefere não se identificar, a conta mostra aberrações como "minha empregada ta precisando de bombril em casa, n querer (sic) me da um pouco do teu cabelo não?"; "minha empregada foi pra bahia ha uma semana ver o pai morrer e ele nao morreu e minha mae tá meio "victoria e se ele nao morrer???????"; "sou burra, vou ter que trabalhar de empregada para as pessoas, socorro"; "Minha empregada é uma mula".

Vários seguidores da conta reforçam a campanha contra o preconceito e algumas pessoas até revelam se sentir com a auto-estima melhorada após ler os tuítes publicados. "Eu sempre me sinto inferior e as Frases da @aminhaempregada Fortalecem a minha Mente"; "Sigam o perfil @aminhaempregada e depois venham dizer que não existe racismo e elitismo no Brasil"; "@aminhaempregada parabéns direto daqui do Japão! Talvez isso nunca acabe, mas pelo menos vai inibir certos comentários imbecis".

A intenção do criador da conta é criar constrangimento para os preconceituosos e lançar luz sobre atitudes discriminatórias. Para isso, ele retuíta todas as mensagens que localiza com agressões a estas profissionais, na maioria mulheres.

adblock ativo