Conta de luz pode aumentar mais 20% em julho

Na próxima semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve aprovar um reajuste das bandeiras tarifárias, um valor adicional que encarece as contas de luz sempre que o custo de geração da energia sofre alta.

A tendência é a de que o conselho diretor da agência aprove um aumento que varia entre 40% e 60% das bandeiras — o que acarretará um aumento entre 15% e 20% na conta de luz. Aneel impôs a bandeira vermelha 2 em junho por causa da crise hídrica que o Brasil enfrenta.

Caso o aumento se confirme, o preço a mais do kWh passaria dos atuais R$ 6,24 para cerca de R$ 10. Conforme informações do jornal Folha de S. Paulo, os números ainda estão sendo fechados pelos técnicos da agência e devem vigorar a partir de julho. A expectativa é que permaneçam nesse patamar até o final do ano.

