Constituição garante direito à manifestação, diz ministro

Diante da previsão de paralisação nesta quinta-feira, 11, em várias cidades brasileiras, o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, disse nesta quarta, 10, que é "absolutamente legítimo" que as organizações sindicais se manifestem e tornem públicas as reivindicações.

"É absolutamente legítimo que os brasileiros, as organizações sindicais, as entidades manifestem-se. Isso é garantido pela Constituição e, evidentemente, é legítimo que as reivindicações sejam apresentadas e colocadas. Vivemos numa democracia e o direito à manifestação é garantido pela própria Constituição", disse.

O governo Dilma Rousseff enfrentou, este mês, o protesto de caminhoneiros, que bloquearam rodovias em diferentes regiões do País.

De acordo com a Força Sindical, entre as categorias que deverão cruzar os braços atendendo ao chamado para parar nesta quinta estão metalúrgicos, químicos e trabalhadores das construções civil e pesada, vestuário e transporte.

Na região Nordeste, sindicatos estão prometendo bloquear as três principais vias de acesso ao Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, em Ipojuca, na Grande Recife. Outras manifestações estão previstas para a capital pernambucana durante todo o dia de hoje.

