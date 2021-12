Consórcio Nordeste propõe Plano Nacional de Contigência para poluição por óleo

O Conselho de Administração do Consórcio Nordeste se reuniu nesta terça-feira, 29, para discutir um Plano Nacional de Contigência para poluição por manchas de óleo, o que é considerado um dos maiores crimes ambientais do país.

Para a operação ser iniciada, o conselho propõe ao Governo Federal uma gestão integrada da crise com apoio da Marinha do Brasil, universidades e pesquisadores para a definir métodos de identificação da origem do óleo, além do monitorar os impactos a longo prazo.

Participaram da reunião os conselheiros e os dirigentes de órgãos ambientais de todos os estados nordestinos. Além do Plano Nacional, os integrantes da reunião decidiram criar um grupo de trabalho para acompanhamento permanente para troca de informações, ações conjuntas e buscas de investimentos para conter o avanço da tragédia ambiental.

