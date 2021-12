Conquista do voto feminino completa 88 anos

Nesta segunda-feira, 24, comemora-se 88 anos da conquista do voto feminino nas eleições no Brasil. No dia 24 de fevereiro de 1932, após intensa luta feminista pelo sufrágio universal, o Código eleitoral passou a assegurar o direito de que mulheres pudessem votar. Com isso, elas conquistaram a possibilidade também de serem eleitas para cargos executivos e legislativos.

Na ocasião, entretanto, a garantia foi aprovado apenas parcialmente. O decreto de Getúlio Vargas permitia o direito básico ao voto somente às mulheres casadas (com autorização dos maridos) e às viúvas e solteiras que tivessem renda própria.

Dois anos depois, essas restrições financeiros foram retirados do Código Eleitoral, ainda que o pleito permanecesse facultativo às mulheres, enquanto era obrigatório aos homens. A situação só foi se equalizar completamente em 1946.

Mulheres na Política

No ano seguinte a conquista, em 1933, a médica Carlota Pereira de Queirós foi eleita ao cargo de deputada federal, tornando-se a primeira mulher a ocupar um cargo na política brasileira.

Apesar do feito, a primeira mulher a ser eleita presidente da República só foi ocorrer 78 anos depois, quando Dilma Roussef (PT) derrotou José Serra (PSDB) nas eleições de 2010. Em 2015, a mesma Dilma Rousseff sancionou a lei que incluiu o dia 24 de fevereiro no calendário oficial do país.

