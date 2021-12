O protesto do Movimento Passe Livre (MPL) contra o reajuste da tarifa de ônibus, trens e metrô terminou em vandalismo e confronto, na noite desta sexta-feira, 8, entre black blocs e policiais militares, no centro de São Paulo.

Estadão Conteúdo l São Paulo Confronto entre 'black blocs' e PM depreda centro de SP

O tumulto deixou um rastro de destruição pelas ruas, com focos de incêndio, ônibus depredados e agências bancárias atacadas. Até as 21 horas, havia um PM e um manifestante feridos - duas pessoas foram detidas.

Hoje, a passagem sobe de R$ 3,50 para R$$ 3,80. A manifestação, com 10 mil pessoas, segundo a organização, se concentrou às 17 horas na frente do Teatro Municipal, a poucos metros da Prefeitura. A passeata começou uma hora depois. Com mascarados na linha de frente, o grupo passou pelo Largo do Paiçandu, acessou a Avenida Tiradentes e entrou no Túnel do Anhangabaú. Por volta das 19h20, a confusão começou na confluência das Avenidas 23 de Maio e 9 de Julho, quando um veículo ficou no meio da passeata e deu a ré.

Mascarados foram na direção do carro e a PM reagiu com bombas de efeito moral. A região virou uma praça de guerra. A confusão se espalhou pela Ladeira da Memória, levou ao fechamento da Estação Anhangabaú do Metrô e assustou passageiros.

Em resposta à ação da polícia, black blocs atacaram com garrafas, pedras e pedaços de madeira. Houve pânico entre a população.

Dois veículos da CET foram destruídos e um da PM foi apedrejado. Pelos menos duas agências bancárias foram depredadas. Até as 21 horas, a PM não havia divulgado balanço oficial de detidos nem de feridos.

Empresários

O ato começou com o slogan "R$ 3,80 o povo não aguenta" e teve a participação, além do MPL, de coletivos estudantis secundaristas das escolas ocupadas, juventude de partidos políticos de esquerda e Sindicato dos Metroviários.

Segundo Vitor dos Santos, porta-voz do MPL, o foco da manifestação foi a revogação dos novos preços. "Os políticos falam que a decisão é técnica, mas beneficia mais os empresários do que a população", disse. Em junho de 2013, o aumento de R$ 3 para R$ 3,20 foi revogado após uma série de protestos por todo o País.

