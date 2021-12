Confira os nomes mais populares no Brasil em 2017

Miguel foi o nome mais escolhido pelos pais dos recém-nascidos no Brasil em 2017, identificando 25.710 crianças, de acordo com levantamento desenvolvido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil). A pesquisa usou como base nas informações de cartórios de 16 Estados brasileiros prestadas à Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional). Arthur (21.161) e Alice (18.508) completam o pódio de nomes mais registrados no ano.

Uma nova metodologia permitiu a identificação de nomes simples e nomes compostos, além da comparação efetiva, para se chegar aos nomes mais escolhidos dentre os 1.475.278 milhão de nascimentos registrados no país até o dia 10 de dezembro de 2017. Ao todo, a população brasileira escolheu um total de 47.404 nomes diferentes, que vão desde Paulo até “Arnold Shuasneguer”.

Analisando-se apenas o primeiro nome dos registros, o ranking muda completamente. Nomes tradicionais como Maria (80.192) e João (44.450) seguem na liderança devido à quantidade de variações existentes, caso de Maria Eduarda (9.922) e João Miguel (10.343), as mais comuns.

Considerado um nome "da moda" até o ano passado, “Enzo” aparece na oitava posição do ranking dos nomes masculinos mais escolhidos, com a forma composta "Enzo Gabriel" obtendo 10.195 registros.

Os 10 nomes mais frequentes de meninos:

1. Miguel

2. Arthur

3. Davi

4. Heitor

5. Gabriel

6. Bernardo

7. Lorenzo

8. Enzo Gabriel

9. Pedro Henrique

10. Pedro

Os 10 nomes mais frequentes de meninas:

1. Alice

2. Valentina

3. Helena

4. Laura

5. Sophia

6. Maria Eduarda

7. Lorena

8. Julia

9. Heloisa

10. Livia

