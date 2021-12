Confira a programação do papa em Aparecida

A Arquidiocese de Aparecida divulgou, nesta segunda-feira, 22, em sua página no Facebook, o roteiro que será cumprido pelo papa Francisco na visita à cidade paulista. Francisco chega a Aparecida quarta-feira, 24. A visita deve atrair entre 150 mil e 200 mil pessoas, segundo os organizadores.

9h30 - O papa Francisco chega de helicóptero a Aparecida, desembarcando no estacionamento intermediário do Santuário Nacional. Ele será recebido pelo cardeal arcebispo de Aparecida, dom Damasceno Assis; pelo bispo auxiliar de Aparecida, dom Darci José Nicioli; pelo reitor do Santuário Nacional, padre Domingos Sávio; pelo governador do estado, Geraldo Alckmin; e pelo prefeito de Aparecida, Marcio Siqueira;

9h45 - O papa desfila a bordo do papamóvel, passando pelo meio do povo, em direção à basílica. Depois, se dirige para a Capela dos Apóstolos, localizada atrás da imagem de Nossa Senhora Aparecida. No local, fará uma pequena oração acompanhado de sacerdotes redentoristas e diocesanos, além da comitiva papal;

10h30 - Francisco dá início à celebração eucarística no altar central da basílica;

12h - O papa segue para a Tribuna Bento XVI, na parte externa do santuário, para dar uma bênção aos romeiros;

12h30 - Ele vai de papamóvel até o Seminário Bom Jesus;

13h - No Seminário Bom Jesus, o papa abençoa a imagem de Frei Galvão. Depois, almoça com o cardeal arcebispo de Aparecida, o bispo auxiliar de Aparecida, os seminaristas que residem no seminário, os padres formadores dos seminaristas, bispos e membros de sua comitiva. Após o almoço, ele descansa no seminário;

16h - Antes de sair do Seminário Bom Jesus, o papa vai abençoar cerca de 50 irmãs que vivem em três conventos de clausura na Arquidiocese de Aparecida. O pontífice retorna de papamóvel pelo mesmo percurso rumo ao Santuário Nacional;

16h30 - O papa embarca no helicóptero de volta ao Rio de Janeiro.

adblock ativo