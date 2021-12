Concurso de miss para travestis dá prêmio de mudança de sexo

O Rio de Janeiro será palco, nesta segunda-feira, 21, no Teatro João Caetano, da segunda edição do Miss T Brasil 2013, um concurso de beleza só para travestis. O prêmio para a ganhadora será uma cirurgia plástica, que pode ser de mudança de sexo, na Tailândia.

Ao contrário da imagem que as pessoas têm dos travestis, elas são altas, magras e usam biquínis cor de rosa ou vermelho. Um dos objetivos do concurso é acabar com o preconceito e marginalização que travestis e transexuais sofrem no Brasil.

São 28 candidatas, todas estão dispostas a ganhar a coroa de miss e o prêmio da cirurgia. A maioria trabalha no mercado de beleza, como modelos, cabeleireiras ou maquiadoras, mas há também vendedora, editora de vídeo, psicóloga, estudantes e agente de saúde.

Nathalie Oliveira, representante do Rio de Janeiro, foi primeira colocada no concurso público para agente de saúde na cidade onde mora, Bom Jardim, na Região Serrana. Há um ano na função, ela não pensa em largar a profissão.

O concurso é organizado pela Associação das Travestis e Transexuais do Estado do Rio de Janeiro, Astra-Rio, e procura dar visibilidade para a causa dos transexuais. Algumas sofrem opreconceito e não divulgam a verdadeira identidade em seu dia a dia.

adblock ativo