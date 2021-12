Conar suspende vídeo "duas gostosas e um sortudo"

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) mandou tirar do ar o vídeo "duas gostosas e um sortudo", da marca de desodorantes Axe. O anunciante foi advertido.

Consumidores haviam registrado queixa no órgão alegando "apelo excessivo à sensualidade". Segundo a marca discordou da alegação, porque, segundo a empresa, a sensualidade está dentro da normalidade.

Para o Conar, a sensualidade do vídeo "ultrapassou os limites da respeitabilidade". A decisão acrescentou mais um revés à marca Unilever, que recentemente teve problemas com uma linha de suco com soja.

O vídeo foi lançado exclusivamente na internet, na página da marca no Facebook e no canal da Axe no YouTube. Começa com uma moça gemendo. Outra mulher faz massagem na primeira e que diz: "Eu duvido você não assistir esse vídeo até o final".

A empresa ainda pode recorrer.

