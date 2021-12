O comercial do site de classificados Bomnegócio.com protagonizado por Compadi Washington, e que popularizou o bordão "sabe de nada, inocente", será modificado. A determinação é do Conar, órgão de regulamentação do mercado publicitário, e foi baixada após cerca de 50 reclamações, em sua maioria, de mulheres.

De acordo com a entidade, mulheres acharam ofensiva a parte em que o cantor baiano chama a mulher de "ordinária". A determinação ainda admite recurso.

Giovanna Castro Conar quer modificar comercial do "sabe de nada, inocente"

adblock ativo