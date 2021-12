Conaq diz que governo prevê vacinar apenas 7% da população quilombola

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, prevê a imunização de apenas 7% da população quilombola, segundo estimativas da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras e Rurais Quilombolas (Conaq).

A Campanha Nacional de Vacinação calcula a existência de 1,133 milhão de pessoas em comunidades tradicionais quilombolas. Estimativa da Conaq, porém, aponta um número 14 vezes maior, de 16 milhões.

“Isso é fruto de um apagamento, de uma negligência do Estado, a não notificação da população quilombola. Esse ’16 milhões’ é resultado do conhecimento da Conaq em relação ao grupo que representa. São os quilombolas falando de si mesmo”, explica a advogada Maíra Moreira, da ONG Terra de Direitos.

De acordo com dados da Conaq, 5.069 quilombolas foram diagnosticados com a Covid-19. Desses, 224 morreram em decorrência da doença

“O IBGE realizou, a partir de estimativa de domicílios 2020, cálculos por setores censitários, para definir as estimativas aproximadas de população residente para cada recorte quilombola – terras e territórios, agrupamentos e outras localidades –, para municípios e para UF, utilizando para isso as médias de moradores por domicílio provenientes do Censo Demográfico de 2010 para os mesmos recortes geográficos”, sintetiza.

Os cálculos foram feitos pelo IBGE exclusivamente para apoiar o Ministério da Saúde no desenho do plano nacional para a população quilombola.

A Suprema Corte exigiu também providências e protocolos sanitários para assegurar a eficácia da vacinação contra o novo coronavírus na fase prioritária para a população quilombola.

