Companhia aérea faz promoção com passagens a partir de R$ 89

A companhia aérea Gol faz neste fim de semana promoção de passagens a partir de R$ 89 o trecho para viagens nacionais. O período de viagem é de 9 de março até 29 de abril, com estadia mínima de três noites ou um sábado.

No Internacional há passagens promocionais para diversas localidades da América Latina, como Assunção no Paraguai, La Sierra, na Bolívia e Buenos Aires, na Argentina a partir de R$485,05, ida e volta. O período de viagem é de 1º de março até 31 de outubro, com estadia mínima de um sábado ou três noites no destino.

As ofertas podem ser encontradas até às 8h de segunda-feira, dia 2 de março. Os clientes da GOL poderão comprar os bilhetes promocionais pelo site, agentes de viagem e lojas Voe GOL, e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros.

