Companheira de Suzane tem histórico violento

A companheira de Suzane von Richthofen, Sandra Regina Ruiz Gomes, 31 anos, tem histórico violento. Sandrão, como é conhecida na penitenciária de Tremembé, foi presa em outubro de 2003 por sequestrar e matar um adolescente em Mogi das Cruzes, em São Paulo. A vítima, Talisson Vinicius da Silva Castro, 14, era vizinho da criminosa.

Sandra, que também é chamada de Galega, era responsável por ligar para a família. Inicialmente, ela e os três comparsas pediram R$ 40 mil pelo resgate, mas acabaram recebendo R$ 3 mil. Um dia antes do valor ser pago, o menino foi assassinado com um tiro na cabeça.

De acordo com a polícia, Sandra não tinha a intenção de devolvê-lo com vida, já que ele conhecia os criminosos.

Depois de presa, Sandra agrediu uma agente penitenciária no centro de ressocialização de São José dos Campos em fevereiro de 2011, o que levou a transferência dela para Tremembé. A agressão também foi considerada falta grave e comprometeu a progressão da pena de 24 anos para regime semiaberto.

Vida na prisão

Sandra tem fama de "barra pesada" dentro de Tremembé. Apesar disso, ela participa dos eventos organizados para as detentas. Ela foi mestre de cerimônia em um concurso de beleza das presidiárias. Na ocasião, ela vestiu traje à rigor, fraque e gravata borboleta. No dia a dia, ela se veste como homem.

Sandra e Suzane oficializaram o relacionamento em setembro deste ano e passaram a dividir a cela destinadas a presas casadas. No início do ano, Sandra era casada com Eliza Matsunaga, presa pela morte e esquartejamento do marido Marcos Kitano Matsunaga, 41, em junho de 2012.

adblock ativo