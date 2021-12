Comissário da TAM diz que é gay e nordestino e nega post

O funcionário da TAM, Paulo Fernando Góes, negou em post publicado no Facebook, na segunda-feira, 27, que tenha chamado os nordestinos de burros e ignorantes. O comissário alega que é gay, nordestino e pode ter sido hackeado. "Não sei se me hackearam aleatoriamente ou se foi alguém com a intenção de me prejudicar pessoalmente, por conta de desavenças políticas (...) quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou gay e nordestino, o que já me isenta de muitos preconceitos.", disse na publicação.

A página "Trabalha na Tam e odeia nordestinos" foi criada para denunciar o caso. Lá uma série de fotos e prints do post de Paulo Fernando estão sendo publicadas. Muitos internautas também cobram uma posição da empresa aérea TAM.

Em sua página oficial no Facebook a companhia aérea recebeu cobranças por uma posição. Uma delas foi de Tânia Lellis, "Gostaria que a TAM Linhas Aéreas se pronunciasse e punisse seu funcionário o comissário de bordo Paulo Fernando Góes por preconceito contra os nordestinos. Lamentável a colocação desse Sr que trabalha em uma empresa confiável. Aguardo esclarecimento sobre o caso e um pedido de desculpa do Sr Paulo nas redes sociais."

A empresa respondeu a internauta com a seguinte mensagem "Olá Nice, ressaltamos que comentários publicados por terceiros com foco discriminatório não refletem os valores de nossa empresa. Repudiamos qualquer tipo de atitude neste sentido".

Veja a primeira publicação:

