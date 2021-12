Sob o argumento de que estaria cometendo bullying contra estrangeiros, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 12, um pedido para que seja retirado do ar o comercial "Papelzinho", criada pela Agência DM9DDB.

Protagonizado pelo jogador do Barcelona, Neymar, o filme do Guaraná Antarctica, mostra estrangeiros pedindo bebidas com frases escritas em um papel mas que são pegadinhas enviadas pelo atleta brasileiro.

O requerimento foi feito pelo deputado Marcos Rogério (PDT-RO) ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Confira:

Da Redação Comissão da Câmara pede suspensão de propaganda de Neymar

