Comércio online deve ter aumento no faturamento durante Black Friday

A Black Friday de 2019 no e-commerce conta com uma expectativa de faturamento de R$ 3 bi, o que reflete o aumento de 18% em relação ao ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Comércio (ABCom). A data, já tradicional no calendário brasileiro, é conhecida por suas significativas promoções.

Para o especialista em marketing digital, Marcelo Antonioli, o principal motivo para os consumidores migrarem para o comércio online é a comodidade e agilidade da compra. "Comprar ficou ainda mais fácil e mais cômodo com os sites responsivos, ou seja, adaptáveis para o celular. Com isso, o consumidor tem a compra na palma da mão, de onde estiver, quando quiser ou em qual plataforma desejar, inclusive no celular ", acrescenta Antonioli.

Na expectativa de atender a grande demanda de clientes, o supermercado online Clicco prepara mais de 100 promoções inéditas em seu site. “Nos preparamos para um crescimento de mais de 30% nas vendas até o Natal. Contratamos mais colaboradoras para atendimentos tanto internos quanto externos", garante Matheus Duarte, CEO da empresa

As orientações para os clientes que irão utilizar o e-commerce, é que antes das compras, eles pesquisem preços, reputação do site, avaliações recentes e quais são seus direitos para trocas ou em casos de não entrega da mercadoria.

