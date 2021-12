Comentarista Casagrande tem carro roubado em SP

O ex-jogador e comentarista da TV Globo, Walter Casagrande Junior, teve o carro roubado por volta das 19h30 dessa quarta-feira, 5, em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, Casagrande estava acompanhado pelo filho e por um amigo, na esquina das ruas São Jorge e Santa Elvira, no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista, quando eles foram abordados por três indivíduos armados. Os criminosos levaram o Mercedes-Benz GLK 300 do comentarista.

Casagrande registrou boletim de ocorrência no 10º DP, na Penha, também na zona leste. Duas horas depois, a Polícia Militar encontrou o carro na avenida Doutor Assis Ribeiro, a poucos quilômetros de onde aconteceu o roubo. Os assaltantes não foram localizados.

