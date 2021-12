Começam as apostas para Mega da Virada

Começam as apostas com volante específico para a Mega da Virada, nesta segunda-feira, 10. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro e a estimativa do prêmio é de R$ 240 milhões.

As apostas com volante específico terão o mesmo custo (R$ 2) das apostas regulares e podem ser feitas em qualquer uma das lotéricas do país.

Como acontece em todos os anos, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números. Se não houver ganhadores nessa faixa, os acertadores da quadra dividirão todo o prêmio, e assim sucessivamente.

Caso um único apostador ganhe o prêmio da Mega da Virada e queira aplicar o valor integral na Poupança da CAIXA, poderá viver tranquilo com uma renda de, aproximadamente, R$ 1,4 milhão por mês, o que equivale a mais de R$ 46 mil por dia.

A primeira edição da Mega da Virada foi em 2009 quando pagou um prêmio de R$ 144,9 milhões para dois ganhadores, um de Santa Rita do Passa Quatro (SP) e outro de Brasília (DF). Em 2013 pagou R$ 224,6 milhões para quatro ganhadores, em Curitiba (PR), Palotina (PR), Maceió (AL) e Teofilândia (BA).

adblock ativo