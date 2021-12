Combate ao tráfico incluirá Vidigal e Rocinha, aponta secretário

O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, garantiu na noite deste domingo, 28, que o Complexo do Alemão continuará ocupado. “Podemos garantir que aquela área vai permanecer ocupada e policiada”, disse em entrevista coletiva a jornalistas. Para ele, o território resgatado no domingo “era o coração do mal”.



O secretário disse também que os próximos passos da estratégia de combate ao tráfico no Rio incluirá as comunidades do Vidigal e Rocinha, localizadas na zona Sul da cidade. Beltrame enviou um recado para os bandidos: “Quem apostar na derrota, vamos dobrar a aposta”.

