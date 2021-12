Com sistema fora do ar, algumas lotéricas da Caixa não funcionam

Quem procura casas lotéricas em todo o Brasil neste sábado, 29, pode voltar para casa sem realizar o serviço desejado. De acordo com proprietários de algumas agências de Salvador, o sistema da Caixa Econômica Federal (CEF) está fora do ar desde a madrugada, o que impede a realização de todos os serviços oferecidos pelas agências, como saques, depósitos, jogos, pagamentos de benefícios como Bolsa Família e Seguro Desemprego, Vale Gás, INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A reportagem do A Tarde On Line tentou entrar em contato com as assessorias de comunicação da CEF em Salvador e na central, em Brasília, e não obteve sucesso. Mas, de acordo com o site de notícias UOL, a Caixa informou que o problema afetou todo o Brasil e estará resolvido "em breve", embora não tenha informado um prazo para solicionar o problema. No site oficial da Caixa, também não há informações quanto ao problema.

Segundo Gildo Lemos Couto, proprietário da Lotérica Santa Cruz, na Avenida Joana Angélica, o sistema já estava fora do ar desde a abertura da lotérica, às 8h deste sábado. “Isto é uma vergonha. Como se já não bastasse todos os prejuízos que tivemos com o incêndio na Oi no final de dezembro, agora os clientes não podem fazer serviço nenhum porque o sistema não funciona”, reclama.

O empresário ressalta ainda a impossibilidade do registro de jogos, como é o caso da Mega-Sena, cujo prêmio está acumulado no valor de R$ 20 milhões para o sorteio deste sábado. “Já coloquei um cartaz enorme na entrada da agência, avisando que nada funciona. Muitas pessoas já chegaram por aqui nesta manhã, mas têm que voltar sem efetuar a aposta”, afirmou.

O fotógrafo Luiz Figueiredo, 25 anos, foi um dos clientes prejudicados pela queda no sistema. “Sempre pago minhas contas na lotérica aqui perto de casa, na Pituba. Depois do problema na Oi, agora são essas lotéricas que param de funcionar. Esses serviços precisam ser mais fiscalizados e punidos”, afirmou.

Dono da Loteria Fênix, também na capital, Eustáquio Moreira também reclamou do problema, que deixou a loteria sem funcionar durante toda a manhã. Nesta agência, o sistema voltou ao normal no início da tarde. “Não conseguimos falar nem com a central da Caixa, em Brasília. Todo o sistema de comunicação ficou fora do ar. Já enfrentamos diversos problemas quanto a isso, o sistema é péssimo, cai muitas vezes. Muitos clientes vieram aqui hoje e todos reclamam do problema”, declarou.

Sem problemas - Em agências do Campo Grande e do Politeama, proprietários e clientes não encontraram problemas para realizar os serviços. No entanto, por volta das 11h deste sábado, as loterias que apresentaram problemas desde a madrugada continuavam sem acesso ao sistema.

