Com protestos, Alves antecipa retorno ao País

O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), antecipou a volta a Brasília devido ao crescimento das manifestações nas ruas em todo o País. Novo protesto está convocado para esta quinta-feira, 20, na capital federal, às 17 horas. Henrique Eduardo Alves embarcou nesta madrugada em voo em São Petersburgo, na Rússia, e deverá desembarcar em São Paulo às 16 horas, de onde segue para Brasília. O líder do governo, Arlindo Chinaglia (PT-SP), o acompanha na antecipação do retorno. Outros parlamentares que estão na missão oficial também tentam antecipar seus voos de volta, previstos originalmente para amanhã.

A situação dos protestos é monitorada pelos parlamentares desde o início da semana. A antecipação da volta foi decidida depois de as manifestações ganharem força nos últimos dias. A agenda oficial previa retorno na sexta-feira (21), mas alguns pretendiam esticar a viagem durante o fim de semana, sem retornar a Brasília.

A assessoria dos parlamentares já procura formas de dar resposta à população que protesta nas ruas. Os deputados vão discutir projetos que poderiam ser de agrado dos manifestantes e pretendem travar propostas polêmicas por algum tempo, como a PEC 37 (que reduz poderes de investigação do Ministério Público) e o da "cura gay".

Além de Alves e Chinaglia, estão na Rússia os líderes do PMDB, Eduardo Cunha (RJ), do DEM, Ronaldo Caiado (GO), e do PPS, Rubens Bueno (PR), além dos deputados Bruno Araújo (PSDB-PE), Fábio Ramalho (PV-MG) e Felipe Maia (DEM-RN).

adblock ativo