Com faca, homem faz mulher refém em Brasília

Policiais do Bope do Distrito Federal dominaram nesta terça-feira, 4, Robson Martins da Silva, que mantinha uma mulher refém em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo local.

Depois de jogar o carro que dirigia contra cones de proteção do palácio, Robson desceu do veículo e tentou quebrar as vidraças do prédio com duas facas.

Afugentado por seguranças, que não conseguiram detê-lo, Robson escapou correndo e usou as facas que empunhava para fazer a mulher, funcionária do Tribunal de Contas do DF, refém por cerca de 30 minutos.

Um negociador do Bope atraiu sua atenção, enquanto uma equipe do grupo de elite o dominou usando munição não letal.

Aparentando distúrbio mental, Robson, segundo identificação da polícia, exigia falar com a presidente Dilma Rousseff. Depois da ação policial, Robson foi levado ao Hospital de Base de Brasília. Mas ambos, ele e a refém, passam bem.

De acordo com a polícia, Robson é usuário de crack. "Falava coisas desconexas. Não tinha uma reivindicação definida. Pediu até para falar com a presidente Dilma", disse o capitão Pereira Silva, que passava no local e deu início à uma negociação até que policiais do Batalhão de Operações Especiais chegassem.

