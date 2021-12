Com 95% das urnas apuradas, Bolsonaro é eleito presidente do Brasil

Neste domingo de eleição, as urnas fecharam na maior parte do país às 17h (horário de Brasília). A apuração para governadores e presidente da República já começou a ser divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 95% dos votos apurados, Bolsonaro disparado na frente com 55,7% (51.945.420 de votos) e Haddad em seguida com 44,3% (41.319.261 de votos).

O grande desafio do novo presidente é unir o país, dividido em um pleito atípico com o uso massivo das redes sociais e a acusação mútua sobre disseminação de fake news. Durante a campanha, Bolsonaro foi alvo tanto de manifestações contrárias quanto favoráveis em todo o país. Muitos vídeos foram divulgados pela candidatura petista no intuito de desconstruí-lo.

