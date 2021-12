Colisão entre dois trens do metrô deixa dezenas de feridos em Recife

Uma colisão entre dois trens da Linha Centro do Metrô do Recife deixou mais de 30 pessoas feridas no início da manhã terça-feira, 18. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o acidente ocorreu na Estação Ipiranga, segundo informações do site G1. A colisão também deixou a Linha Centro estava paralisada.

As informações da CBTU são de que um trem estava parado na estação quando sofreu a colisão com o outro em movimento. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocados para o atendimento das vítimas, que foram encaminhas para Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais locais .

A empresa que administra o sistema de transporte irá apurar o caso considerado inédito no trecho. Cerca de 250 mil pessoas utilizam por dia a Linha Centro, que atende, além da capital pernambucana, a região de Jaboatão dos Guararapes e de Camaragibe.

adblock ativo