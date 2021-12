Colégio não aceita matrícula de aluno com cabelo black power

Um colégio de São Paulo é investigada pela polícia em uma denúncia de racismo. De acordo com Maria Izabel Neiva, mãe de Lucas, de 8 anos, a Escola Cidade Jardim Cumbica não aceitou a rematrícula do menino depois que ela se negou a cortar o cabelo do menino, que em estilo black power.

De acordo com ela, a escola enviou um bilhete em agosto solicitando o corte. Mas ela não aceitou e argumentou com a diretora da instituição, alegando que o cabelo do filho não cobria os olhos, nem atrapalhava seu desenvolvimento na escola.

Na ocasião, a diretora teria dito que o cabelo do garoto atrapalhava outros alunos. "Ela falou que o cabelo dele 'é crespo, cheio e inadequado. Venhamos e convenhamos'", disse Maria em entrevista à uma emissora de televisão.

Como não foi informada da rematrícula do filho, Maria procurou a escola, quando foi comunicada que não havia mais vagas para ele. Ela considerou que o filho foi vítima de racismo.

A escola alega que Maria perdeu o prazo de rematrícula.

adblock ativo