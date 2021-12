Cofundadora do Nubank afirma que é ‘difícil’ contratar líderes negros

A cofundadora de fintech Nubank, Cristina Junqueira, afirmou em entrevista ao vivo no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, que é “difícil” encontrar candidatos negros capacitados para as vagas de alta liderança na empresa. De acordo com informações do Yahoo, Junqueira disse que o Nubank tem uma exigência muito alta para os cargos.

Segundo ela, a empresa investe em programas de formação gratuitos, mas que não pode “nivelar por baixo”. Além disso, ela declarou também que “não vai resolver um problema criando outro”.

“Não adianta colocar alguém pra dentro que depois não vai ter condições de trabalhar com as equipes que a gente tem. Depois não vai ser bem avaliado. A gente não está resolvendo um problema, está criando outro, né?”, afirmou.

A jornalista Angelica Mari, da Forbes Brasil, havia questionado sobre as ações afirmativas da empresa para colocar mais negros em posições de liderança dentro do Nubank. Ela respondeu que a fintech já tem grupos focados no recrutamento para todas as funções para as minorias.

Junqueira admitiu que há um problema de representatividade na empresa, mas que a equipe trabalha para corrigir e busca uma “líder global de diversidade”. Quando questionada sobre a demora da procura por uma líder de diversidade, a executiva respondeu que “já faz algum tempo que a gente procura para várias posições, inclusive uma vice-presidente de marketing para trabalhar comigo. Estou há bastante tempo procurando e é difícil. Recrutar Nubank sempre foi difícil.”

“Não dá pra nivelar por baixo. Por isso a gente quer investir em formação. Não adianta colocar alguém pra dentro que depois não vai ter condições de trabalhar com as equipes que a gente tem. Depois não vai ser bem avaliado. A gente não está resolvendo um problema, está criando outro, né?”

As declarações de Cristina Junqueira, consideradas racistas, repercutiram nas redes sociais, e o “Nubank” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 21.

Nubank banco futurista: dinheiro do preto 🤑🤑🤑🤑 Nubank também: difícil contratar pretos como líderes, não dá pra “nivelar por baixo” 💩💩💩 Honestamente, difícil é não ter vontade de cancelar a conta na mesma hora. #Nubankracista — mamacita (@jerssicalves) October 21, 2020

Vocês sabiam que no Instagram, a @junqueira_cris - @nubank está apagando comentários e banindo as pessoas que comentam sobre suas falas racistas, recentes? Pois é. Exclusão e Ban em geral. Vai ficar com os dedos doendo! — Santiago, Raull #NossaCasaEstaEmChamas (@raullsantiago) October 21, 2020

É difícil contratar preto, mas nosso dinheiro entra facinho no @nubank , vocês gostam não é? https://t.co/iR631NnQtX — Ale Santos (@Savagefiction) October 20, 2020

Assista abaixo o trecho na íntegra:

