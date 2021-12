A Coca Cola Brasil produziu e postou no youtube vídeo que mostra o controle industrial de produção do refrigerante. Sem citar uma única vez a história da denúncia de que um rato teria sido achado numagarrafa da bebida. O vídeo teve resposta imediata dos internautas e rapidamente alcançou os primeiros lugares da audiência do portal de vídeos.

Hoax ou não, a história do rato se espalhou como fogo nas redes sociais. A empresa demorou a se mexer, mas saiu nesta quinta-feira, 26, com o vídeo "Conheça a verdade sobre Coca-Cola".

A peça produzida pelas agências da Coca Cola tem tom corporativo e não faz menção ao suposto rato, mas é um sinal de que a movimentação nas redes provocou estragos e a empresa está preocupada, a ponto de gerar a resposta. Confira:

Marcos Venancio Machado Coca Cola lança vídeo sobre "rato na garrafa"

