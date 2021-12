CNT eleva carga horária de curso para motoristas amadores

A carga horária teórica obrigatória do curso de formação de motoristas amadores (categoria B) aumentará para 50 horas-aula, com a publicação, nesta quarta-feira (7), de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito no Diário Oficial da União. Para a primeira habilitação, foram incluídas cinco horas-aula no simulador de direção. As autoescolas têm até 30 de junho de 2013 para se adequarem à nova grade.

Os equipamentos usados como simuladores precisam ser homologados pelo Departamento Nacional de Trânsito. Deverão ajudar os motoristas na troca de marchas, partida e a circulação em meio ao tráfego, inclusive em situações de risco, como chuva e neblina. As aulas no simulador deverão ser realizadas logo após as aulas teóricas e antes do exame teórico.

A nova estrutura curricular só começará a ser exigida das autoescolas e dos motoristas a partir de 1º de julho de 2013. Até lá, quem concluir o curso teórico não precisará passar pelo simulador, embora as autoescolas tenham a opção de antecipar a inclusão do equipamento.

A carga horária para obter habilitação categoria B era 45 horas de aulas teóricas e 20 de aulas práticas.

adblock ativo