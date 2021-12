CNBB: garantida segurança para Jornada Mundial da Juventude

O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Raymundo Damasceno, disse nesta sexta-feira, 21, que a presidenta Dilma Rousseff garantiu a segurança para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e a visita do papa Francisco ao Brasil, no fim de julho, no Rio de Janeiro.

"É missão do Estado, do município, do próprio governo estadual dar garantia a todos os cidadãos que vem ao Brasil. E é claro que ela vai nos garantir poque se trata de um evento muito grande. Falamos em 2 milhões de pessoas. E além do mais, temos a presença do santo padre", disse o cardeal, que se reuniu com Dilma no começo da noite.

A CNBB não cogita alterar a data ou a programação da JMJ. Segundo o cardeal, "uma ou outra manifestação" que possa ocorrer paralelamente ao megaevento católico será normal, como já aconteceu em outros países que sediaram a jornada. "Não estou preocupado. Tudo está correndo normalmente, não vamos fazer nenhuma modificação, tanto na programação quanto na data. Os governos têm a missão, a tarefa de guardar a segurança daqueles que vão participar da jornada. Temos certeza de que jovens que virão serão muito bem acolhidos".

Em relação às manifestações que ocorrem no país, dom Damasceno disse que Dilma está "atenta" e "procurando entender" as demandas dos que estão indo às ruas. "Ela está atenta ao que está acontecendo, mas sempre procurando também entender o que essas manifestações querem dizer ao governo, à sociedade, e a partir daí dar enfoques diferentes às políticas públicas", relatou o cardeal.

