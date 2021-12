Clientes da TIM relatam antecipação do horário de verão nos celulares

Alguns clientes da operadora Tim relataram nas redes sociais nesta segunda-feira, 15, que acordaram uma hora mais cedo devido a uma mudança automática dos celulares para o horário de verão. Há relatos de iPhones e aparelhos Android afetados pelo problema.

Este ano, o horário de verão começa somente no dia 18 de novembro. Entretanto, a data desta segunda-feira, 15, coincide com o início do horário de verão do ano passado.

Tradicionalmente, o horário de verão começa no mês de outubro, mas este ano, por causa das eleições, o presidente Michel Temer adiou a data de início para o mês seguinte. Em 2018 também houve outra situação específica: o horário de verão estava previsto para começar dia 4 de novembro, mas o presidente adiou mais uma vez para o dia 18, depois que o Ministério da Educação (MEC) pediu a mudança para não prejudicar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em resposta à reportagem, a operadora disse que já identificou o cenário e está apurando as causas. "A empresa reforça que o caso ocorreu com uma parcela muito reduzida da base de clientes. Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas pelo transtorno. Estamos trabalhando para solucionar o problema", afirmou.

A TIM disse, ainda, que está checando internamente detalhes sobre o caso e que dará mais informações em breve.

