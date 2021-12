Cliente recebe cartão de crédito com xingamento

Um cliente foi surpreendido duas vezes ao receber um cartão de crédito em sua residência. Além de não ter solicitado o cartão, no lugar do sobrenome do cidadão veio um xingamento. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 9, na cidade de Caçu, em Goiás.

O empresário William Antunes Severino, de 32 anos, diz que não solicitou o cartão, o que configura prática considerada abusiva pela Justiça.

Ao jornal Extra, a empresa afirmou que já abriu uma investigação para o caso do cliente e que o cartão com o xingamento foi solicitado mediante senha do cliente.

"Sou cliente há um bom tempo dessa empresa. Não tem cabimento! Não sei se foi uma brincadeira de mau gosto, mas o banco não poderia emitir um cartão dessa maneira", disse William.

adblock ativo