Cliente flagra rato em prateleira de supermercado; veja

Um cliente filmou rato roendo uma embalagem e comendo pão em uma prateleira de um supermercado em Manaus, Amazonas. Após o flagra um auto de infração foi lavrado contra o estabelecimento, que pode ser multado em até R$ 33 mil. Durante a vistoria, não foram encontrados roedores no local, informou a Vigilância Sanitária de Manaus.

Na postagem o consumidor chama atenção de todos que olhem as embalagens dos produtos antes de comprar. "Vejam se não há violações ou furos", disse.

A rede de supermercado Carrefour se pronunciou por meio de nota:

"A rede informa que, imediatamente ao tomar conhecimento do caso, reforçou seus rigorosos procedimentos de higiene e limpeza para o controle de pragas na unidade. Os produtos expostos na gôndola foram descartados e o local devidamente limpo em conformidade com as regras de segurança alimentar. Paralelamente, a companhia mantém contato com o consumidor para apurar o ocorrido e apresentar as medidas adotadas. A empresa ressalta ainda que este incidente, que configura fato pontual e isolado, não condiz com sua política de Segurança Alimentar, que segue de maneira estrita as normas da Vigilância Sanitária e demais legislações vigentes."

Veja:







Utilidade pública: pessoal, muita atenção e cuidado com os produtos na hora de comprar. Verifiquem as embalagens e vejam... Posted by Denilson Novo on Segunda, 28 de dezembro de 2015

adblock ativo