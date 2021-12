Cliente flagra rato agonizando em gôndola de mercado; veja

Um cliente da rede de supermercados Carrefour, em São Paulo, divulgou nas redes sociais, nesta terça-feira, 2, um vídeo em que mostra uma ratazana sobre pacotes de frango dentro de um balcão refrigerado. Inconformado, o consumidor, que tinha ido ao mercado comprar pão de alho, chama a cena de "pouca vergonha".

O rato, que parece estar agonizando, permanece inerte durante toda a gravação, que também é feita por outras pessoas no local.

Sobre o vídeo, a empresa postou em sua página no Facebook, que o incidente não condiz com sua política de segurança alimentar. A Carrefour observou ainda que segue estritamente as normas da Vigilância Sanitária e demais legislações vigentes. Leia abaixo a íntegra da nota:

Agora, confira o vídeo

